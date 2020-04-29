مشروع بحثي بجامعة النيل للتأكد من إصابات كورونا بـ الأشعة السينية للصدر

بدأ فريق بحثي من مركز علوم المعلوماتية التابع لمكتب الأبحاث بجامعة النيل الأهلية في دراسة وتطبيق "مشروع بحثي" تقوم فلسفته على فحص المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 من خلال استخدام الأشعة السينية للصدر لتصنيف الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري وكذا التنبؤ بالمضاعفات المحتملة.





ويتولى إدارة واختبار المشروع البحثي د.مصطفى العطار، مدير برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة النيل الأهلية (باحث رئيسي)، د. أحمد عوض (باحث رئيسي مشارك) د. محمد الحلو (باحث رئيسي مشارك).





من جانبه أكد فريق العمل القائم على فكرة المشروع أن عدوى COVID-19 تتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد في كلا الرئتين، حيث يمكن أن تبرز الأشعة السينية للصدر وجودها، خاصة وأن استخدام الأشعة السينية طريقة سهلة ورخيصة وسريعة للتحقق من وجود تشوهات في الرئة باستخدام صور الأشعة السينية.





وأكد فريق العمل القائم على الفكرة، أن المشروع البحثي يهدف بشكل أساسي إلى تطوير أداة برمجية لفحص مرضى COVID-19.