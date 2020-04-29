AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مشروع بحثي بجامعة النيل للتأكد من إصابات كورونا بـ الأشعة السينية للصدر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:24 م
جامعة النيل - أرشيف
جامعة النيل - أرشيف
Advertisements
قســـم التعليـــم
بدأ فريق بحثي من مركز علوم المعلوماتية التابع لمكتب الأبحاث بجامعة النيل الأهلية في دراسة وتطبيق "مشروع بحثي" تقوم فلسفته على فحص المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد  COVID-19 من خلال استخدام الأشعة السينية للصدر لتصنيف الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري وكذا التنبؤ بالمضاعفات المحتملة.

ويتولى إدارة واختبار المشروع البحثي د.مصطفى العطار، مدير برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة النيل الأهلية (باحث رئيسي)، د. أحمد عوض (باحث رئيسي مشارك) د. محمد الحلو (باحث رئيسي مشارك).

من جانبه أكد فريق العمل القائم على فكرة المشروع أن عدوى COVID-19 تتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد في كلا الرئتين، حيث يمكن أن تبرز الأشعة السينية للصدر وجودها، خاصة وأن استخدام الأشعة السينية طريقة سهلة ورخيصة وسريعة للتحقق من وجود تشوهات في الرئة باستخدام صور الأشعة السينية.

وأكد فريق العمل القائم على الفكرة،  أن المشروع البحثي يهدف بشكل أساسي إلى تطوير أداة برمجية لفحص مرضى COVID-19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في اسبوع.. تعلن الحرب على كورونا بإجراءات استثنائية.. الهندسة: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه... وعميد كلية: لا داعي لتأجيل الدراسة

لا تخافوا ولكن احذروا.. هل تسبب كورونا عاهات مستديمة ؟

دراسة جديدة بجامعة أسيوط عن استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية للأمراض الصدرية

بدلًا من التخلص منها.. أقنعة N95 يمكن استخدامها أكثر من مرة

سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا بالصدفة البحتة.. تفاصيل

​جامعة حلوان: استخدام تقنية النانوتكنولوجي لتطوير منسوجات مضادة لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يفتح النار في أكثر من جبهة.. علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار من رامز مجنون رسمي

رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة

صور الأقمار الصناعية تكشف مكان وجود زعيم كوريا الشمالية.. "تفاصيل"

كهربا وصالح جمعة يعلنان التمرد بصورة جديدة فى أمسية رمضانية

هانى الناظر: فيروس كورونا سيظل موجودا ولن يتمكن العلم من القضاء عليه

ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة في مركز أبوتشت بقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد الباذنجان الأسود

نشرة المرأة والصحة.. علاقة فيروس كورونا بالصدمة التسممية عند الأطفال.. ومدى نجاح الكشف الأون لاين.. وصور تبرز تغير ملامح حلا شيحة

مأكولات لرفع المناعة لمواجهة كورونا .. تعرف عليها