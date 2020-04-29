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فن

كلمة جريئة.. يسرا تكشف السبب الحقيقى لتغيير اسم دهب عيرة لـ خيانة عهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:20 م
يسرا
يسرا
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة يسرا عن السبب الحقيقى وراء تغيير اسم مسلسلها الجديد من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد"، والذى يعرض حاليا فى شهر رمضان. 

وقالت يسرا، فى تصريح لـ "صدى البلد"، إن السبب وراء تغيير اسم المسلسل من دهب عيرة الى خيانة عهد هو التوزيع الخليجى والذى يرى أن كلمة "عيرة" غير لائق وجريئة "أبيحة". 

وأضافت يسرا: "تم الاتفاق على تغيير الاسم إلى "خيانة عهد" بعد الاتفاق مع المخرج سامح عبد العزيز وشركة الإنتاج، ورأينا أن خيانة عهد يعد الأنسب وملائما بشكل أكبر لأحداث المسلسل". 

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.  

كان آخر أعمال الفنانة يسرا فى الدراما مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، والذى عرض فى رمضان الماضى عبر إحدى القنوات السعودية.
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