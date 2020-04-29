حرم السفير الكويتي بالقاهرة تشارك في توزيع مستلزمات رمضان

تولت حرم سفير الكويت بالقاهرة، السيدة سعاد الرميح بتوزيع عدد من المساعدات علي الأسر محدودة الدخل، وذلك في إطار نشاطها الخيري في شهر رمضان.





وشملت المساعدات 450 سلة غذائية تلبي السلة الواحدة منها احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد، وتتكون من السلع الأـساسية مثل الأرز والسكر والزيت والبقوليات والتمر.





كما تقوم حرم سفير الكويت بتوزيع 150 وجبة إفطار صائم بشكل يومي بمناسبة رمضان، فضلا عن توزيع ٣٠٠ سله غذائية عبر جمعية الأورمان الخيريه لتوزيعها علي الأسر الفقيرة في عدد من المحافظات.



