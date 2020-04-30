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برلمان

برلماني: 3 سلع فقط مطبق عليها التسعيرة الجبرية.. وهذه سلبيات تعميمها

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:00 ص
سلع
سلع
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عبد الرحمن سرحان

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن هناك ثلالث سلع فقط، وهي الأدوية والمحروقات والخبز، وتم إضافة المستلزمات الطبية إليها مؤخرًا.

 

وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السوق في مصر عرض وطلب، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك تسعيرة لأي سلع بخلاف السلع سابقة الذكر، مضيفًا بأنه لا يمكن إقرار تسعيرة إجبارية.

 

ورفض عضو البرلمان فكرة وضع تسعيرة جبرية على السلع والمنتجات، مؤكدًا أن الرقابة هي الحل الوحيد لهذه الأزمة.

 

وأشار عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إلى أن وضع تسعيرة جبرية للسع والمنتجات، سوف يعزز من فرص انتشار الفساد بشكل أكبر، حيث سيلجأ التجار إلى احتكار السلع حتى يتغلبون على التسعيرة الجبرية.

 

وكان قد تقدم النائب محمد على عبد الحميد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع الغذائية، بعد ارتفاعها بشكل غير مبرر.

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