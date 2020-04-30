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برلمان

برلماني: لجنة الصناعة ساهمت في التوصل إلى حلول لمشاكل الصناع

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:11 ص
لجنة الصناعة بالبرلمان
لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصي
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية من خلال عقد لقاءات مع الصناع فى قطاعات سوق الأدوية والورق والحديد والصلب والنسيج والأسمنت، مشيرا إلى أننا استمعنا لمشاكلهم فى وجود الوزاراء المعنيين بقطاع الخاصة مثل وزير الصناعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الإسكان.

وأكد البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الصناعة بالبرلمان قدمت بعد ذلك توصيات لوزارة الصناعة بشأن مشاكل هؤلاء الصناع والتى تتعلق بالأراضى والضرائب العقارية، وتم التوصل إلى حلول لها.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الرئيس السيسى يتابع دائما توصيات لجنة الصناعة بالبرلمان ، حيث اعطى توجيهاته للمسئولين بضرورة الإهتمام بالصناعة على إعتبار أنها قاطرة التنمية فى مصر.

ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.

ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.

وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
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