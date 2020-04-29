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أخبار العالم

اعتبارا من 4 مايو.. تونس تعلن تخفيف إجراءات الحظر تدريجيا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة التونسية أنها ستخفف تدريجيًا إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارًا من 4 مايو المقبل.

وأوضحت الحكومة التونسية أن بعض القطاعات الاقتصادية ستستفيد من تخفيف إجراءات الحظر، وسيُعاد فتح المراكز التجارية في 11 مايو.


وأكدت وزارة الصحة التونسية أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة، وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ودعت الوزارة جميع المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد، وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره. 

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