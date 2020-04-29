طبيب بمستشفى إسنا للعزل: نسجل تحسنا ملحوظا بين المصابين بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمير عدنان، طبيب بمستشفى العز بإسنا، إن الوضع الحالى فى المستشفيات الخاصة بالعزل، والتى تعمل على مدار الساعة جيدة ويوميًا يكون هناك تحسن ملحوظ فى حالات المصابين بفيروس كورونا باستمرار.





وأضاف الدكتور أمير عدنان، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن فيروس كورونا مرض جديد يتم التعامل معه باول مرة، فى العالم كله، وتم جمع المعلومات والابحاث للتعرف على ما يتماشى مع الاوضاع فى مصر للوصول لنتائج مبهرة فى علاج المرضى.





وأكد أن الشق النفسي فى العلاج مهم جدًا للأطباء والمرضى لكى يتم الشفاء التام، مضيفًا نحاول تقديم أفضل ما ليدنا ونؤدى واجبنا على أكمل وجه تجاه المرضى والمصابين.





ونوه إلى أنه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من وقاية من فيروس كورونا، مشددًا على ضوروة الحفاظ على التباعد الاجتماعى وعدم الخروج للشارع.



