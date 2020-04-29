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أخبار البلد

أهم الأخبار.. بشرى سارة عن عودة الطواف فى الكعبة.. حسام عاشور يكشف حقيقة إعلانه الاعتزال.. حكم شرب الماء حتى نهاية أذان الفجر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:45 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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عمرو خليفة
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.

تصدرت الفنانة ياسمين صبرى بحلقتها من برنامج "رامز مجنون رسمى" تريند "يوتيوب"، وقد خرجت عديد من الأقاويل التى تشيع أن ياسمين صبرى، أحدث عرائس الوسط الفنى، تقاضت مبلغا ماليا ضخما من أجل الظهور بالبرنامج.

سيطر الفنان أحمد زاهر أو "فتحي البرنس" على أحداث الشر الرئيسية للحلقة الخامسة بمسلسل "البرنس" بالفكرة الشيطانية التي أوحت له بها زوجته الثانية تاجرة الممنوعات الفنانة روجينا "فدوى" وهي التخلص من أخيه الفنان محمد رمضان "رضوان البرنس".

نشرت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بشرى سارة عن عودة الطواف فى الكعبة خلال أيام.

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه: "تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي وعند الاستيقاظ كان أذان الفجر يقول" أشهد أن لا إله إلا الله" فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟ فما الحكم".

كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلى، حقيقة ما تردد عن نيته إعلان اعتزاله خلال الساعات القليلة القادمة عقب فشله فى الحصول على عرض مناسب.

أثار برنامج "رامز مجنون رسمى" حالة من الجدل الواسع منذ الحلقة الأولى والذى يعرض حاليا فى رمضان على قناة mbc حيث طالب البعض بضرورة وقف عرضه تماما.

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مؤسسة بحثية تابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يعين شقيقته كيم يو جونج، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب "العمال"، خليفة له.
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