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أخبار البلد

السودان يعين محمد إلياس سفيرا جديدا فوق العادة ومفوضا لدى مصر.. من هو؟

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:03 م
السفير محمد الياس
السفير محمد الياس
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ميـــس رضــا

عينت دولة السودان السفير محمد الياس سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.


ويأمل السودان أن يشهد عهده تطورا للعلاقات الثنائية بين السودان ومصر في كافة المناحي وصولا للازدهار والنماء والرفعة للبلدين والشعبين الشقيقين.


يعتبر السفير محمد الياس من كفاءات وزارة الخارجية ومن أصحاب الخبرات والتجارب  الدبلوماسية العميقة والمتميزة، حيث عمل  في عدد من سفارات السودان بالخارج من ضمنها باكو وبريتوريا وإسلام أباد وغيرها من المحطات المهمة.


كما عمل أيضا مديرا عاما للمراسم وكذلك مديرا عاما لإدارة الشئون العربية والآسيوية برئاسة الوزارة بالخرطوم.

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