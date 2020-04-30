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برلمان

برلماني: رصد 21 ألف شائعة.. ويحذر المواطنين من الاستجابة لها

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي
طالب النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ الشعب المصرى بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يطلقها أعداء الوطن فى الداخل والخارج.

وأضاف "الجندى" أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب منذ بدء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة  برئاسة النائب أحمد بدوى  رصدت إطلاق ٢١ الف شائعه يصدرها أعداء الوطن للتشكيك فى مقومات الدولة وبث الرعب والفزع بين المواطنين وتنفيذ أجندة معينة.

وشدد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب على المواطنين الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية فقد رصد المركز الاعلامى لمجلس الوزراء العديد من الشائعات ونفاها على الفور والتى كان على رأسها مهاجمة الجراد الاسود لمصر، وإلغاء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمدارس وان قريه فى الصعيد أصبحت ووهان الصينية والهدف الخبيث من أهل الشر إحداث الذعر فى نفوس المواطنين موضحا أن عدم الاستجابة للشائعة  أو مشاركتها على مواقع السويشال ميديا يحد من انتشارها.

وتابع "الجندى" أن نجاح الحكومة فى السيطرة على الأزمة الحالية سواء من الناحية الاقتصادية وتوفير السلع الغذائية للمواطنين وأيضا الاستعدادات لمواجهة الأزمة صحيا افقد أهل الشر صوابهم فأصبحوا يطلقون الشائعات والتى تتعامل معه الحكومة بكل حزم ولدي مجلس الوزراء جهاز اعلامى قوى يقاوم الشائعه ويفصح عن الحقيقه ويوصلها للجمهور فور إطلاقها
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