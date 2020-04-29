أخبار الحوادث.. إحباط تهريب مشغولات ذهبية.. سقوط 22 تاجر مخدرات.. ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة في قنا

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها..





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى التى أسفرت عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالمعادى لحيازته كمية قدرها ٤ أطنان ياميش رمضان "زبيب، مشمشية، تمور، أرز أبيض"، و١٤٠ لفافة قمر الدين مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.





واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين.





تمكنت مديرية التموين بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين اليوم من ضبط 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بمدينة المحلة، وذلك فى إطار خطة لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.





ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 22 تاجر مخدرات بينهم أبو شفطورة، أشهر تاجر مخدرات في قليوب، وسيدتان تخصصتا في ترويج مخدر الهيروين.





نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والبضائع خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.





تكثف الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية جهودها لكشف لغز عدد من أهالى طلخا على طفل رضيع ملقى وسط مقلب قمامة بجوار مزارع رمانة بمدينة طلخا.



