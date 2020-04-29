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محافظات

محافظ الوادي الجديد: مساعدات لـ265 سائقا متضررا من كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:22 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المحافظة قدمت الدعم لـ٢٦٥ من سائقى سيارات الأجرة المتضررين من قرار إيقاف حركة النقل الجماعي بمركز الداخلة كما تم تيسير عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ٩٣١ مواطنا على مستوى المحافظة من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري حتى الآن وجار استكمال صرف باقى المنحة للمواطنين الآخرين .

وأكد الزملوط أن لجنة إدارة الأزمة قامت بحصر سائقي سيارات الأجرة المتضررين من قرار إيقاف حركة النقل الجماعي بمركز الداخلة بعد ظهور حالات بفيروس كورونا بعدد من قرى المركز، وتم توزيع مساعدات عينية وغذائية عليهم في ٧ قرى، وجار الاستكمال لجميع القرى.

وأوضح أنه تم دعم أسر الحالات الموجودة بمستشفيات العزل خارج المحافظة بالاحتياجات اللازمة، لضمان بقائهم في المنازل، وعدم الخروج حتى تماثل ذويهم للشفاء، وضمان عدم ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس.

ومن جانب آخر  تابع صلاح مرغني مدير قطاع التعليم بالوادي الجديد من خلال شبكة سكايب التواصل مع جميع الإدارات التعليمية وذلك للتأكد من وجود جميع أعضاء غرف العمليات الفرعية بالإدارات والمدارس الثانوي التابعة لها وكذا جميع المنوطين بأعمال الامتحانات داخل المدارس.

وأشار إلى أنه يجرى التواصل مع الطلاب عبر جروبات الواتساب وأرقام الهواتف للتأكد من الدخول على منصة الاختبار خلال الفترة المحددة للمحافظة بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا وحال وجود أي عقبات يتم تذليها على الفور مع التأكيد على عمل تقرير يومي بسير منظومة العمل بالامتحانات بكل مدرسة وإدارة تعليمية.

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