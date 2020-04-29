أخبار النجوم على السوشيال ميديا.. كريم فهمي يعلن وفاة خاله.. ومحمد إمام: غربل الكمين يا منسى

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
بكلمات مؤثرة.. كريم فهمي يعلن وفاة خاله
غربل الكمين يا منسى.. محمد إمام يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو له من الاختيار.. شاهد
بسبب 100 وش.. آسر ياسين ونيللي كريم يتصدران تريند تويتر
سمية الخشاب تنشر فيديو لـ مائدة الإفطار المفضلة لها في رمضان
شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالى على السوشيال ميديا
بكلمات مؤثرة.. كريم فهمي يعلن وفاة خاله
غربل الكمين يا منسى.. محمد إمام يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو له من الاختيار.. شاهد
بسبب 100 وش.. آسر ياسين ونيللي كريم يتصدران تريند تويتر
سمية الخشاب تنشر فيديو لـ مائدة الإفطار المفضلة لها في رمضان
شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالى على السوشيال ميديا