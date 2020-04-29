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محافظات

إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:16 م
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خالد رياض
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأربعة أيام الماضية، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

 وأوضح محافظ سوهاج أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شنت حملة إزالات مكبرة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية الشورانية علي مساحة ٣٤٠ مترا.


 مشيرا إلى رصد حالتي تعد على أرض زراعية بزمام قرية البطاخ بمساحة 150 مترا وتم إزالة الحالتين.


 وفي مركز ومدينة أخميم تمت إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بحوض الرقيق زمام قرية الكولة بمساحة قيراط و 18 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


لافتا إلى إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بقرية بني عمار بمركز ومدينة طهطا بمجلس قروي الصوامعة غرب بمساحة 2 قيراط ونصف، وإزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بناحية مجلس قروى الصفيحة على مساحة 2 قيراط ونصف.


وأشار المحافظ إلى إزالة 5 حالات تعد على مساحة 4 قراريط و18سهما لحماية الأراضي الزراعية بقرية بني حميل بمركز ومدينة البلينا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بمساحة 70 متر بقرية أولاد عليو، وإزالة 3 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط و 6 أسهم بمنشأة برديس .


وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بتنفيذ إزالات لعدد ٥ حالات تعد على أملاك دولة على مساحة ٣ قراريط، وإزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية على مساحة ١ قيراط و١٢ سهما.

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