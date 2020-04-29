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محافظات

محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:41 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة تفقدية اليوم، الاربعاء لمحطة مياه شرب الكاب  في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم علي ارض المحافظة 

وقبل بدء جولته التفقدية  اطمأن المحافظ  على اتباع جميع شركات  العاملة في المشروع  للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس " كورونا" المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل،حرصا علي صحة وسلامة العاملين.

واكد محافظ بورسعيد بان المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لاهالي الجنوب حيث تقضي تماما علي مشكلة تناوب وصول المياة ووصولها علي مدار ٢٤ ساعة  

واضاف بان المحطة تعمل بطاقة استيعابية ٢٦ الف م٣ يوم كمرحلة اولي بتكلفة تصل الي ٤٠٠  مليون جنية  وستخدم قري ( شادر عزام .. قرية الفتح .. ام خلف .. العاشر من رمضان ) مشيرا بان المحطة تعد من المشروعات القومية الهامة التي تقدم من اجل المواطنين بمنطقة الجنوب ومن المقرر افتتاحها خلال العام الحالي

وشدد محافظ بورسعيد بانة سيتم التعامل بكل حزم ضد كل من يحاول التعدي علي خطوط مياة شرب واستخدامها في اغراض اخري   ومنع وصولها للمواطنين 

واضاف بانة للمرة الاولي تم  توصيل الصرف الصحي لجميع قري الجنوب باستثناء قرية العاشر حيث يجري العمل في توصيلة من خلال  انشاء المحطة  لتكتمل منظومة الصرف بالجنوب
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
محافظ بورسعيد محطة مياه شرب الكاب تحول تاريخي لمنظومة الخدمات
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