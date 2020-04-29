أمريكا تسجل أكبر انكماش اقتصادي منذ عام 2008

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الأربعاء، تفاصيل الانكماش الاقتصادي غير المسبوق الذي سجلته أمريكا لأول مرة منذ عام 2008.





وانكمش الاقتصاد الأمريكي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.





وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي خلال بيان له أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش بوتيرة سنوية 4.8% خلال الربع المنتهي في مارس الماضي مقارنة مع نمو بنحو 2.1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2019.





وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.





ويرجع أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الماضي جزئيًا إلى الاستجابة لوباء "كوفيد-19"، حيث أصدرت الحكومات أوامر البقاء في المنزل في مارس.





وأشارت البيانات إلى أن هذه التدابير أدت إلى تغييرات سريعة في الطلب، مما دفع المستهلكين لإلغاء أو تأجيل خطط الإنفاق.





وتعكس التقديرات الأولية بشأن الأداء الاقتصادي في الربع الأول مساهمات سلبية من نفقات الاستهلاك الشخصي والاستثمارات الثابتة الخارجية والصادرات واستثمارات المخزونات الخاصة.