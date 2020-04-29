AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تسجل أكبر انكماش اقتصادي منذ عام 2008

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:10 م
أمريكا تسجل أكبر
أمريكا تسجل أكبر انكماش اقتصادي منذ 2008
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الأربعاء، تفاصيل الانكماش الاقتصادي غير المسبوق الذي سجلته أمريكا لأول مرة منذ عام 2008.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي خلال بيان له أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش بوتيرة سنوية 4.8% خلال الربع المنتهي في مارس الماضي مقارنة مع نمو بنحو 2.1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2019.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويرجع أداء أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الماضي جزئيًا إلى الاستجابة لوباء "كوفيد-19"، حيث أصدرت الحكومات أوامر البقاء في المنزل في مارس.

وأشارت البيانات إلى أن هذه التدابير أدت إلى تغييرات سريعة في الطلب، مما دفع المستهلكين لإلغاء أو تأجيل خطط الإنفاق.

وتعكس التقديرات الأولية بشأن الأداء الاقتصادي في الربع الأول مساهمات سلبية من نفقات الاستهلاك الشخصي والاستثمارات الثابتة الخارجية والصادرات واستثمارات المخزونات الخاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النشاط الصناعي الصيني يشهد أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية العالمية

الخسائر فادحة.. فيروس كورونا لـ الاقتصاد الصينى: كش ملك

بسبب تفشي كورونا.. توقعات بانخفاض الناتج المحلي الحقيقي على مستوى العالم

صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العالمى أكبر من الكساد الكبير 1930

اقتصاد المملكة المتحدة قد يسجل في 2020 أكبر انكماش خلال 300 عام

لأول مرة في تاريخه منذ 1992.. الاقتصاد الصيني ينكمش بنسبة 6.8%

ترشيحاتنا

8 إجراءات جديدة من الحكومة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا ..تعرف عليها

لا يستطيع الوقوف أو المشي.. دبلوماسي منشق من كوريا الشمالية يكشف تطورات خطيرة عن حالة الزعيم

لمواجهة كورونا.. صحة البرلمان تبحث رفع سن معاش الأطباء إلى 65 عاما

برلماني بريطاني يفضح حكومة جونسون: الإخوان يستغلون أزمة كورونا

كواشف حرارة وغرف عزل بالمؤسسات.. تعرف على خطة الحكومة لـ التعايش مع فيروس كورونا

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الطلاء كليا.. احذر غسيل السيارة بنفسك

حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة

صور تؤكد خبر حمل جيجي حديد في طفلها الأول من زين مالك