بعد ظهور إصابات بكورونا.. فض سوق شهير في بنها

فضت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة ومركز بنها سوق الأربعاء لقرية دملو حيث تم تفريق وإزالة الباعة الجائلين لمنع التجمعات في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد ما شهدت القرية بعض بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية قد أعلنت فرض الحجر المنزلي الإجباري بشارع المحطة بقرية دملو مركز بنها حيث جرى حجر سكان شارع المحطة أمام الوحدة الصحية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الشارع إلى حالتين.

وقال مجلس مدينة بنها إنه جرى التنبيه على قاطني الشارع والمنزلين بقرية دملو التابعة لمركز بنها بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم بالإضافة إلى فرض كردون أمني بالمنطقة لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين إلى جانب تطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل وتوفير جميع احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن علاوة على جهود الشباب المتطوعين.

وأضاف أن الكردون يضم رجال الشرطة والوحدة المحلية والإدارة الصحية وغير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية".

كما أنه في حالة ثبوت أي إصابات سيجري نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل مؤكدا على توافر جميع الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر والمعيشة لهم خلال فترة العزل والمقررة 14 يوما.