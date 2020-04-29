نقيب المحامين يخاطب المجالس الطبية المتخصصة لتعديل اشتراطات العلاج

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، المجالس الطبية المتخصصة، لإلغاء ما سبق أن خاطبتهم به النقابة من اشتراط موافقة النقابة سلفا على علاج من يعالج على نفقة الدولة.





وقال النقيب فى الخطاب الذي أرسله اليوم إلى المجالس الطبية المتخصصة " إيماءً إلى خدماتكم الجليلة في رعاية المرضى والمصابين، فإننا نود إلغاء ما سبق أن خاطبتكم به النقابة العامة للمحامين من اشتراط موافقة النقابة سلفا على علاج من يعالج على نفقة الدولة.





وتابع رجائى عطية "إذ كان العلاج على نفقة الدولة حقا للمواطن، وكان من حقكم أن تقوموا به دون تعليق واجبكم الإنساني على أي شرط .. فإننا إذ نجدد شكرنا لكم وثقتنا فيكم – نرجو التكرم بعلاج المحامين على نفقة الدولة دون تعليق ذلك على شرط موافقة أو قبول نقابة المحامين.