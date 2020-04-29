أحلى حلقة مع السقا.. عمرو سعد يبهر متابعيه في أحدث ظهور له





ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:





رمضان كريم كل سنة وحضرتك طيب ، نجم مصر الاول ، الحلقة بتاعتك مع احمد السقا كانت جميله جدًا تعتبر احلي حلقة لغاية الان.









برنامج "أغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

يشار إلى أنه في رابع حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم، ظهر الفنان عمرو سعد كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في برنامج "إغلب السقا" الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.برنامج "أغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له.