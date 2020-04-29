أخبار سارة.. عقار ريمديسيفير يحقق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا

قالت شركة جلعاد ساينس الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن علاجها، ريمديسيفير، نجح في تجربة حاسمة له لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وقالت الشركة الأمريكية وفق ما نقلته صحيفة "بيزنس إنسايدر" إنها لا تزال تجري اختبارات سريرية على الدواء المضاد للفيروسات.





وتابعت الشركة أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.





وذكرت جلعاد أن إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، أظهرت فاعلية عمل الأدوية. فيما لم تقدم الشركة بيانات إضافية عن الدواء.





وأضافت الشركة أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية سيقوم بالإعلان عن نتائج التجارب في مؤتمر صحفي.





أصبح ريمديسيفير، الأمل في علاج كوفيد19، حيث خاب أمل الأدوية المعاد تعيينها إلى حد كبير مع نتائج الدراسة المبكرة.