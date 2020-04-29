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محافظات

استرداد 150 فدانا بالطريق الصحراوي الشرقي بملوي جنوب المنيا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:39 م
الطريق الصحراوي الشرقي
الطريق الصحراوي الشرقي بملوي
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ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استرداد 150 فدان أملاك دولة بالطريق المؤدي الى الصحراوي الشرقي بزمام قرية دير البرشا التابعة للوحدة المحلية لمركز ملوي، وذلك من خلال الحملات التي تنفذها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.


قال المحافظ، إن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.


وأكد المحافظ، على تواصل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، والعمل على رصد المخالفات والتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.


ناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في اتخاذ المسار القانوني الصحيح، مؤكدًا أن المحافظة ستتصدى بكل حسم لمحاولات التعديات على هيبة الدولة وخاصة في الفترة الراهنة، لتطبيق الأجهزة التنفيذية الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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