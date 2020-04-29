بسبب كورونا.. إلغاء حفل الإفطار السنوى للحكام

تقرر إلغاء حفل الإفطار السنوى للحكام والذى كان يحرص على إقامته الحكم السابق مجدى شديد بأحد المطاعم على النيل فى إطار تواصل الأجيال بين قضاة الملاعب.

يأتي ذلك تماشيا من جانب جموع الحكام القدامى والجيل الحالي للتدابير والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





ويحرص الحكم السابق مجدى شديد بشكل سنوى على توجيه الدعوة الى الخبرات التحكيمية والقدامى للافطار الجماعي فى شهر مضان المعظم من أجل التواصل مع الأجيال الحالية على أن يجرى على هامش حفل الإفطار تبادل الأفكار ومناقشة الاجواء التحكيمية فى الوقت الراهن.



