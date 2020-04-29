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رياضة

بسبب كورونا.. إلغاء حفل الإفطار السنوى للحكام

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:38 م
الحكام
الحكام
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يسري غازي
تقرر إلغاء حفل الإفطار السنوى للحكام والذى كان يحرص على إقامته الحكم السابق مجدى شديد بأحد المطاعم على النيل فى إطار تواصل الأجيال بين قضاة الملاعب.

يأتي ذلك تماشيا من جانب جموع الحكام القدامى والجيل الحالي للتدابير والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ويحرص الحكم السابق مجدى شديد بشكل سنوى على توجيه الدعوة الى الخبرات التحكيمية والقدامى للافطار الجماعي فى شهر مضان المعظم من أجل التواصل مع الأجيال الحالية على أن يجرى على هامش حفل الإفطار تبادل الأفكار ومناقشة الاجواء التحكيمية فى الوقت الراهن.

يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اصدرت بيانا جاء على التحو التالي: " بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
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