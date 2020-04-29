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أخبار العالم

تقارير: ألمانيا قد تضطر لإغلاق البلاد مرة أخرى عقب ارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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شريف سيد
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الحكومة الألمانية قد تضطر إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق للبلاد صارمة، وذلك عقب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب تخفيف القيود. 

وأضافت الصحيفة أن معدل الإصابات ارتفع في البلاد إلى 1.0 ، ما يعني أن كل مصاب قد يصيب شخص اخر معه، عقب تسجيلها اقل نسبة وهي 0.7. 

وعلى الرغم من تراجعه إلى 0.9 أمس، لكن السياسيين بمن فيهم وزير اقتصاد أنجيلا ميركل حذروا من إغلاق ثان إذا كانت هناك موجة جديدة من الإصابات.

وأظهرت أحدث أرقام ألمانيا اليوم ارتفاعًا طفيفًا في الحالات الجديدة ، مع إصابة 1،304 إصابة جديدة بعد 1،144 إصابة بالأمس.

ويمثل الارتفاع من 156،337 حالة إلى 157،641 زيادة بنسبة 0.8٪، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يقل فيه الرقم عن 1٪.




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