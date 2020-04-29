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توك شو

شاهد.. شيخ صنعة التكفيت في الجمالية يكشف عن أسرار مهنته

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:01 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
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هاجر إبراهيم
قال شيخ صنعة "التكفيت" فى الجمالية: إنه يقوم بعرض تاريخ بلده عن طريق عرض التماثل أو الأشياء الفرعونية والإسلامية للسائحين، مشيرا إلى أنه يتم صنعهم من الفضة.

وأضاف شيخ صنعة التكفيت خلال برنامج "باب رزق" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن لكل من الحفر أو التطعيم له عدة خاصة به وحدها تستخدم له.

وأشار إلى أنه يجب إستخادم صنية أثناء عملية الحفر وتكون ثقيلة، أما إذا كانت خفيفة لن يتم عمل التماثيل.

برنامج "باب رزق" يقدمة الكاتب الصحفى والإعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرف قديمة منسية من داخل اماكن متفرقة بمصر حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحره.

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