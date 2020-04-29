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محافظات

المحافظ يتفقد مشروعات شركة بورسعيد للتنمية الزراعية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:42 م
محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال الجولة
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  شركة بورسعيد للتنمية الزراعية بجنوب بورسعيد والتي تعد  واحدة من أهم المشروعات الحيوية في القطاع الزراعي، والتي تأسست عام 1989م علي مساحة اجمالية 600 فدان منها 100 فدان للمنافع العامة (طرق – مصارف – ترع – أجران) و500 فدان صافي الأرض للزراعة.

جاءت الجولة دعما لانطلاق محافظة بورسعيد نحو التنمية الزراعية الحقيقية كأحد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة الواعدة بالمحافظة.

وقد بذلت الشركة جهودا مضنية لمعالجة الارض الملحية وجعلها صالحة للزراعة ، ونجحت في انتاج محاصيل متنوعة استيراتيجية وخضراوات وفاكهة وطرحها بأسعار مخفضة منافسة بالأسواق. بالاضافة الي التوسع في نشاط الانتاج الحيواني.

وأكد المحافظ بان هناك مجهودات كبيرة بذلت من اجل تحويل اراضي  الجنوب  من ملحية الي ارض يدب فيها الخير كلة وتنتج افضل واجواد انواع الفواكة واضاف بان هذة المحاصيل هي اضافة كبيرة للمنظومة الزراعية بالمحافظة والتي نقدم لها كل وسائل الدعم من خلال مديرية الزراعة.
المحافظ يتفقد مشروعات شركة بورسعيد للتنمية الزراعية
المحافظ يتفقد مشروعات شركة بورسعيد للتنمية الزراعية
المحافظ يتفقد مشروعات شركة بورسعيد للتنمية الزراعية
المحافظ يتفقد مشروعات شركة بورسعيد للتنمية الزراعية
المحافظ يتفقد مشروعات شركة بورسعيد للتنمية الزراعية
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