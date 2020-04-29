فريق بحثي بجامعة زويل يبتكر 3 نماذج أولية لأجهزة تنفس صناعي.. فيديو

قال الدكتور عمرو حلمى، أستاذ مساعد بهندسة النانو بجامعة زويل: إن الجامعة لديها مشروعات عديدة يتم العمل عليها، مشيرا إلى أن هناك مشاريع يطلق عليها مشاريع قصيرة الأجل والتى يجب أن يتم إنشاؤها سريعا.





وأضاف "حلمى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"، أن تلك المشاريع التى يتم العمل عليها 5 مشاريع، ثلاثة منهم عن أجهزة التنفس الصناعى وجهاز أخر عن قناع يتم إعادة إستخدامه، والأخير عن مشروع معرفة المصاب بكورونا عن طريق الكشف على الصدر.





وأوضح أنه بالنسبة لأجهزة النفس فإن أول جهاز يستخدم فى بداية نقل المصاب إلى حالة الطوارئ قبل الوصول إلى المسشفى، حيث أنه تم إختبار هذا المشروع أختبارا أوليا وخلال الأسبوع القادم سيدخل إلى الإختبار المطول.





وأشار إلى أن جهاز التنفس الأخر تم إختباره على رئة صناعية، مضيفا إلى أن الجهاز الثالث الخاص بأجهزة النفس يتم تطويره مع جهات صناعية.





وتابع أنه تم تصنيع الماسكات الخاصة بالوقاية من كورونا، مؤكدا أن جهاز معرفة حالات الإصابة بكورونا بإستخدام الذكاء الإصطناعى استطاع أن يصل إلى دقة نتائج فى حدود 94 إلى 96%.