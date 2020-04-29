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أخبار العالم

بومبيو: هناك دور جديد لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على صحة وعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي له إنه ليس لديه جديد فيما يتعلق بصحة زعيم كوريا الشمالية.

وأضاف بومبيو أن هناك دور جديد لشقيقة رئيس كوريا الشمالية، لكنه ليس لديه ما يضيفه بشأن صحته.

إلى ذلك، رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،الثلاثاء، التعليق على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لا يزال في سدة الحكم حتى الآن أم لا.

وقال ترامب للصحفيين اليوم، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا أريد التعليق على ذلك. وأنا أتمنى الخير له فقط".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح بالأمس أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي، لكنه يفضل عدم الكشف عن تلك المعلومات.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن بلاده من المفترض أن تكون قد أبلغت الرئيس الأمريكي بما لديها من معلومات بشأن الزعيم الكوري الشمالي.

وقالت تقارير إعلامية إن أخته الصغرى وعمه من بين الشخصيات المرشحة بقوة لخلافة الزعيم الكوري الشمالي في حال وفاته أو عدم قدرته على إدارة شؤون البلاد.

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