الكنافة والقطايف قاسم مشترك على موائد المسلمين والأقباط في رمضان.. والكورونا أثرت على صناعته

تعد الكنافة بمختلف أنواعها والقطايف من الطقوس والعادات الأساسية للاسايطة مسلمين ومسيحيين في شهر رمضان يقف الجميع في الطابور لشرائها كعادة أساسية في الشهر الكريم

قال هاني نظيم أحد أصحاب محال الكنافة بأسيوط ان المحل يعمل على مدار العام ولكن شهر رمضان له طبيعه خاصة حيث تكون نسبة الاقبال على الكنافة والقطايف كبيرة من مسلمين ومسيحيين ، ولكن هذا العام تسبب فيروس كورونا في اقبال متوسط من المواطنين بسبب مواعيد العمل حيث نعمل من الساعة السابعة صباحا و حتى الساعة الخامسة مساء ولكن الاقبال ضعيف لطبيعة سهر المواطنين في منازلهم في ليالي رمضان مما يجعل فترة الصباح الاقبال فيها ضعيف وتزيد نسبة الاقبال من بعد فترة الظهيرة والتي لا تتجاوز 4 ساعات .

وقال مشمش فايز : إنني اعمل في صناعة الكنافة والقطايف منذ 21 عاما عملت في محل بيع الكنافة والقطايف وتعلمت الصنعة من أحد الأشخاص يدعي "عم حمادة" حيث نقوم ببيع الكنافة والقطايف للمسلمين والمسيحيين.

وأضاف: أقوم أنا وابني بتجهيز عجينة الكنافة والقطايف والبدء في صناعتها، ووضعها على "صينية" القطايف والكنافة، لبيعها للمواطنين مضيفا:" ان شهر رمضان يكون له طبيعة خاصة رغم عملنا طوال العام ولكن نستعد لشهر رمضان تحديدا قبل بدء الشهر بأسبوع