إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية بمراكز بنى سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت"اليوم الأربعاء "إزالة 25 حالة تعد على مساحة فدان تقريبا من الأرض الزراعية بواقع 18 حالة على مساحة 18 قيراط بمركز الواسطى ، و3 حالات بمركز الفشن ، و4 حالات بمركزي ببا وسمسطا ، لافتا إلى استمرار أعمال وحملات إزالات التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدى على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي.





جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

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أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.



