خير دائم .. إفطار صائم مبادرة مستمره 10 سنين متواصلة وزاد عطاء شبابها بسبب كورونا

10 سنوات متواصله لم ينقطع عملهم لتقديم خير دائم وأفطار الصائمين في قرية زاويه جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية.





إفطار صائم حلم مجموعة من الشباب تحول إلى واقع منذ 10 سنوات بمساهمة متطوعين ليس لهم هدف سوى الحصول على ثواب إفطار الصائم.





وقال عبد الجليل الشاذلي، أحد الشباب المشاركين، أن الفكرة بدأت منذ 10 سنوات بمجموعة شباب متطوعين مختلفة الأعمار حيث كان كل شخص من المتطوعين يحضر وجبة من منزله ويتم توزيعها على المستحقين قبل المغرب بربع ساعة.





وأضاف بدأت التبرعات من الأهالي سواء ماديا أو من مكونات مطبخهم الي أن تم تجهيز مكان لإعداد الوجبات وزار مشروع إفطار صائم حتى وصل للعام العاشر دون انقطاع بفضل الله وبفضل مساهمات ومجهود المتطوعين.





وأوضح ان العمل بالكامل تطوعي تحت إشراف مجموعة من المتطوعين من أبناء القريه، حيث يتم تجهيز وإعداد وجبات إفطار ساخنة توزع على مستحقين في منازلهم قبل الإفطار، وجبة بتتكون بصفة أساسية من نصف فرخة وأرز وخضار وسلطة احيانا يكون بعض الاضافات مثل الفاكهة والحلويات ويتم تقدير كل شيء على حسب التبرعات.





وتابع، أنه يتم توزيع من 200 الى 250 وجبة للأسر بالقرية إلى جانب وجبات يتم توزيعها على الطريق الإقليمى من 250 إلى 300 وجبة عبارة عن سندوتشين واحد شاورما لحمة وواحد كبده مع بطاطس وكاتشب ومايونيز .





وأضاف أنه يشارك أكثر من 50 متطوعا من كافة الأعمار معظمهم من الشباب في الإعداد والتجهيز والتوزيع، موضحا أنه هذا العام ومع تزايد تداعيات فيروس كورونا وخوفا من وجود عدوي تم تقليل العدد السنة ويتم تقسيمهم 20 شخصا.





وتابع أنه يتم تعقيم المكان يوميا وارتداء الكمامات والقفازات وذلك مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد أن هناك شيف متطوع لطفي الطعام طوال الشهر، قائلا ". اجمل ما فى الموضوع دعوة الناس قبل المغرب لينا بجد احنا الى محتاجين للناس دى عشان دعاوتهم"،.



