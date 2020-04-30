خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

على مدار العصور الإسلامية كان شهر رمضان زاخرا بالعادات والتقاليد التي حرص عليها الجميع للاحتفال بقدوم الشهر الكريم، والتي ارتبطت تلك المظاهر بالثقافات المتنوعة، وكان لمدينة الغردقة نصيب من تعدد مراسم الاحتفالات بشهر رمضان نظرا لتعدد الثقافات، واختلاف البيئات المنحدرة منها سكان المدينة من قبائل بدوية وأصول صعيدية ومن بحرى ومنطقة الدلتا.





تعدد الثقافات والأصول التي تسكن تلك المدينة وجعل اختلاف فى ثقافة سكان هذه المدينة الساحلية المطلة على ساحل البحر الأحمر ولكن مازال أهالي الغردقة من السكان الأصليين يحتفظون بتلك الذكريات فى ذاكرتهم .





وللوقوف على ثقافات أهالي الغردقة في شهر رمضان قال المؤرخ صلاح سليمان الرشندى أحد أبناء البحر الأحمر كان يوجد دار للمناسبات خلف الجامع الكبير بالدهار مبني من الصاج والخشب أنشأ عام 1905 وهي بمثابة

الملتقى لأهل الغردقة طوال شهر رمضان حيث يتجمع الأهالى لسماع المنشدين والمقرئين الذين يحيون هذه الليالى المليئة بالروحانيات كل يوم بعد صلاة التراويح.





وأوضح أنه كانت وقدم خلالها المشروبات الدافئة للحاضرين مثل الشاى واليانسون والقرفة والحلبة، وفى عصر كل يوم من أيام رمضان كانت تقام مباريات كرة القدم بين فرق متعددة أشهرها (الشبان المسلمين - نادى الكلوب

– السقالة) وذلك فى قلب المدينة بالدهار فى المنطقة المقام فيها شرطة السياحة حاليا وكانت هذه المنطقة ساحة فضاء واسعة تبدأ من الجامع الكبيرجنوبا حتى دكاكين الحاج "سيد أحمد" شمالا وفى الشرق قهوة "الضوى عابد" ودكان الحاج "مرعى" وفى الغرب دكان "العسال" ودكان "عبد الباسط"، ويتجمع الشباب وكبار السن لمشاهدة المباريات وتشجيع فرقهم حتى إقتراب آذان المغرب، كما أن الأشبال والأطفال يقومون بتصنيع كرة الشراب بأنفسهم ويشكلون فرق فيما بينهم على هيئة دورة رمضانية فى الشوارع الجانبية والحارات فى (حى العنبر والبورة والعرب والموظفين) .

وتابع الرشندى من أشهر الأماكن التى كانت تقام بها مباريات الدورات الرمضانية فى منطقة السقالة أمام (دكان الحلوانى والأشلاق) وفى منطقة الأحياء وسط البيوت القديمة داخل السور الحالى لمعهد علوم البحار وكان أهل الغردقة يحتفلون بقدوم شهر رمضان كلا على طريقته وثقافته نظرا لاختلاف البيئات المنحدرة منها سكان المدينة من قبائل بدوية وأصول صعيدية ومن بحرى ومنطقة الدلتا.





وتابع: ففى حى العنبر كانت تقام حلقات الذكر فى زاوية الشيخ "مبارك محسب"، وفى حى العرب بالدهار يتجمع الأهل كل ليلة بعد صلاة التراويح عند "المصلية" المقامة فى منتصف بيوت الحى وهى عبارة عن بعض الأحجار المرصوصة بارتفاع قليل من الأرض مفروشة بالرمل ومكشوفة مخصصة لإقامة الصلوات وجلسات السمر فى المساء، يتخلل هذة الجلسات تناول بعض الأطباق المختلفة من الطعام مثل (البليلة - الأرز باللبن - التمر) والمشروبات الباردة مثل (الحلبة المطحونة والمنقوعة) علاوة على المشروب الرئيسى وهوالقهوة البدوية بالتمر وكذلك الشاى والذى يتم تجهيزهما على الحطب.

وأوضح مؤرخ البحر الأحمر فى باقى أحياء المدينة مثل السقالة والأحياء والدهار تعلق الزينات والفوانيس بين البيوت والحارات وفى الشوارع ، وكانت الأسر تتبادل الزيارات والعزومات على الإفطار وكان كبار السن يفرشون أمام منازلهم ويجلسون مع أقاربهم يتسامرون ويتجاذبون أطراف الحديث حتى وقت متأخر من الليل مع تقديم الأطباق التى يشتهر بها شهر رمضان مثل الكنافة والقطايف والزلابية وبلح الشام وكذلك المشروبات الباردة ومن أشهرها قمر الدين وعصائر الفواكه على حسب كل موسم.