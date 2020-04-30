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ديني

هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثواب من القراءة في المصحف.. دار الإفتاء تجيب

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:01 ص
القراءة من الهاتف
القراءة من الهاتف
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عبد الرحمن محمد
"هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثواب من القراءة في المصحف؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأوضح "العجمي"، أن ثواب القراءة في المصحف زيادة أجر وبركة، ولكن حال توافر الهاتف، فيجوز القراءة فيه".

هل قراءة القرآن من الهاتف أقل ثوابًا من المصحف؟

 أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال : "هل قراءة القرآن من الهاتف المحمول أقل ثوابًا من القراءة في المصحف وهل هذا يُعد هجرًا للمصحف؟". 

وأوضح "وسام" أنه لا حرج من قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول وهو نفس ثواب القراءة من المصحف الورقي ولا اختلاف بينهما، وفيما يخص هجر المصحف المقصود به هو ترك كلام الله عز وجل وعدم قراءته فقال مجازًا هجر المصحف، فأينما يرى الإنسان راحته فليفعل الأهم ان يؤدي المطلوب منه وهو الحفاظ على قراءة كلام الله عز وجل .

حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو من المصحف.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، للرد على أسئلة المواطنين، أنه يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذا المكتوبة -الصلوات الخمس-، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وذهب المالكية إلى الكراهة.

وأشار مدير الأبحاث الشرعية، إلى أن المجيزين بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة استدلوا بما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- «أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان».

حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون طهارة

أكد الدكتور مجدى عاشور،المستشار العلمي لمفتي الجمهورية،أنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو غير متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامح «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " هل يتطلب لقراءة القرآن من الموبايل الطهارة من الحدث الأصغر ؟ "،أنه يجوز أن نقرأ من الموبايل حتى ولو كان فى حدث أصغر، ولكن الأولى أن نكون متطهرين.

القراءة من المصحف أثناء الصلاة

من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته.

ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة، أنه لما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلى من القراءة.

مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف فى الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.

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