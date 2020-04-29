تحدي شاب بخسارة 2 كجم من وزنه في يوم واحد مقابل جمع 10 آلاف دولار

شاب كندي قرر جمع أموال التبرعات من أجل بنو الطعام في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ووفقا لموقع سمرلاند ريفيو، فقد فكر الشاب فان ستينبرجن في أن يكون جمع الأموال من خلال تحدي، وكتب على صفحته أنه سيتحدى نفسه يقضي يوم شاق مسافرا بدراجته لحرق 10 آلاف سعر حراري مقابل تبرع الجميع بالأموال بنوك الطعام في كندا.





ونفذ الشاب هذا التحدي، أمس الثلاثاء، وكان قد نشر على صفحته بموقع (تمويلي - GoFundMe) لجمع التبرعات هدف جمع 10 آلاف دولار، لمساعدة الكنديين الضعفاء الذين يواجهون أزمة دعم غذائي خلال هذه الفترة العصيبة.





وقال فان إنه لم يفعل أي تحدي مشابه لهذا من قبل ولكنه سيكون يوم أنشطة مثير، وشارك متابعيه بمقاطع فيديو على موقع الصور إنستجرام، الأمر الذي جذب الكثير للتبرع، حيث وصل المبلغ حاليا 4834 دولارا أمريكيا تبرع به 142 شخصا.





وبدء يومه أمس منذ الخامسة صباحا بممارسة رياضة اليوجا، وقام بالتدريب على العديد من الرياضات الخفيفة ثم ركض 28 كيلومترا، واستكمل باقي اليوم في ركوب الدراجة على الطرق السريعة.