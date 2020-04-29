AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تحدي شاب بخسارة 2 كجم من وزنه في يوم واحد مقابل جمع 10 آلاف دولار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:54 م
فان ستينبرجن
فان ستينبرجن
Advertisements
أماني إبراهيم
شاب كندي قرر جمع أموال التبرعات من أجل بنو الطعام في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لموقع سمرلاند ريفيو، فقد فكر الشاب فان ستينبرجن في أن يكون جمع الأموال من خلال تحدي، وكتب على صفحته أنه سيتحدى نفسه يقضي يوم شاق مسافرا بدراجته لحرق 10 آلاف سعر حراري مقابل  تبرع الجميع بالأموال بنوك الطعام في كندا.

ونفذ الشاب هذا التحدي، أمس الثلاثاء، وكان قد نشر على صفحته بموقع (تمويلي -  GoFundMe)  لجمع التبرعات هدف جمع 10 آلاف دولار، لمساعدة الكنديين الضعفاء الذين يواجهون أزمة دعم غذائي خلال هذه الفترة العصيبة.

وقال فان إنه لم يفعل أي تحدي مشابه لهذا من قبل ولكنه سيكون يوم أنشطة مثير، وشارك متابعيه بمقاطع فيديو على موقع الصور إنستجرام، الأمر الذي جذب الكثير للتبرع، حيث وصل المبلغ حاليا 4834 دولارا أمريكيا تبرع به 142 شخصا.

وبدء يومه أمس منذ الخامسة صباحا بممارسة رياضة اليوجا، وقام بالتدريب على العديد من الرياضات الخفيفة ثم ركض 28 كيلومترا، واستكمل باقي اليوم في ركوب الدراجة على الطرق السريعة.
تحدي شاب بخسارة 2 كجم من وزنه في يوم واحد مقابل جمع 10 آلاف دولار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوميديان شهير يجمع 200 ألف دولار لصالح ضحية التنمر فى أستراليا

هدفها الوصول إلى ١٠٠ ألف أسرة .. رسالة تكشف تفاصيل تحدي الخير في مواجهة كورونا

تحدي الخير.. تعرف على تبرعات نجوم الوطن العربي لأسر متضرري كورونا

لمواجهة كورونا.. أرنولد شوارزنجر يتبرع بمليون دولار لشراء ماسكات للأطباء

التضامن: تحدي الخير حصد 3 ملايين و500 ألف جنيه.. الفنانون ولاعبو كرة القدم تبرعوا بـ 1.639.085 مليون.. وجمعية رسالة صرفت ما جُمع من أجله بنزاهة

ربى يباركلى برزقي.. أرملة يمنية: لا أملك حق الحذاء لأشتريه ولكنى سأتبرع لعل هناك من يستحق أكثر منى.. فيديو

ترشيحاتنا

حسام عاشور يكشف حقيقة اعلانه الإعتزال خلال ساعات

بينهم أم ومولودها.. خروج 14 متعافى من كورونا بمستشفى عزل إسنا

للوقاية من عدوى كورونا.. احرص على هذه العادة قبل مغادرة المنزل مباشرة

حكم شرب الماء حتى نهاية أذان الفجر .. البحوث الإسلامية يجيب

لم تعان من السعال أو الحمى.. مصابة بـ كورونا توثق أعراض المرض يوما بيوم

خمور وأدوات جنسية.. روسية تمارس الدعارة فى نهار رمضان بالقاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. يارا تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الكنافة والقطايف قاسم مشترك على موائد المسلمين والأقباط في رمضان.. والكورونا أثرت على صناعته

بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة