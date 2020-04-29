AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تسببت في عزل 9 من الأطقم الطبية.. القصة الكاملة لممرضة كورونا بمستشفى أحمد ماهر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت مصادر هيئة المستشفيات، عن إصابة ممرضة بالاستقبال بمستشفي احمد ماهر بفيروس كورونا الكورونا.

وأكدت المصادر بالهيئة في تصريحات ان الحالة المصابة بفيروس كورونا، معزولة فى مستشفى العجوزة، بالجيزة.

واضافت المصادر: أنه تم سحب عينة من الممرضة وعزلها، وعند ظهور ايجابية العينة تم تحويلها لمستشفى العجوزة للعزل.
 

وأشارت إلى أنه تم سحب عينات من المخالطين لها وعددهم 2 من لااطباء و7 من التمريض وعزلهم لحين ظهور النتيجة.


 واوضحت المصادر، ان الممرضة تعمل بمستشفى أخري ظهرت فيها حالة إيجابية، فتم اتخاذ الإجراءات معاها فور علم إدارة المستشفى بذلك.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وفي هذا الصدد كشف مجاهد أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.


وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات  لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.


كما ناشدت الوزيرة مجددًا كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى معدل يومي .. الصحة: 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و22 حالة وفاة

عداد كورونا في مصر.. 5042 إصابة و359 وفاة وتعافى 1304 حالات

الصحة: ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية لـ 1669

الصحة: 17 حالة توفوا قبل الوصول للمستشفيات

الصحة: ارتفاع حالات المتعافين من فيروس كورونا لـ 1304 حالات

بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية.. الصحة: 30% من ضحايا كورونا توفوا قبل الوصول و20% بعد 48 ساعة

ترشيحاتنا

أستاذ طب وقائى: انتهاء موجة فيروس كورونا بمصر نهاية مايو القادم.. فيديو

حكم شرب الماء حتى نهاية أذان الفجر .. البحوث الإسلامية يجيب

بشرى سارة.. منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام تضاف للأجر الأساسي أول يوليو

أخبار سارة.. عقار ريمديسيفير يحقق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا

متجيش بفستان ولا جيبة.. كيف يتم إبلاغ النجمات في رامز مجنون رسمي

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تظهر تغير ملامح حلا شيحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. يارا تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الكنافة والقطايف قاسم مشترك على موائد المسلمين والأقباط في رمضان.. والكورونا أثرت على صناعته

بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة