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مرأة

على الأقل مرتين.. تعرف على فوائد تناول السمك في رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد، بتناول وجبة سمك على الأقل مرتين فى شهر رمضان لاحتوائه على فوائد صحية عديدة. 

فوائد تناول السمك في رمضان:

يقلل نسبة الكولسترول الضار في الجسم. 

يحد من مخاطر الإصابة بأمراض ومشاكل القلب المختلفة؛ مثل: تصلب الشرايين، وضعف عضلة القلب، والنوبة القلبية، وجلطات الدم، وانسداد الشرايين، والتهاب أنسجة القلب، والسبب احتوائؤا على نسبة كبيرة من الأوميغا3. تحسن الحالة المزاجية والنفسية، وبالتالي تقلل الاكتئاب والإحباط، 

وبسبب احتواؤه على كميات كبيرة من أوميغا3. يقوي النظر من خلال تحفيز عمل شبكة العين،

يحفز عمل الجهاز التنفسي، كما يعالج المشاكل والاضطرابات المختلفة التي قد تصيبه؛ مثل: حساسية الصدر، والربو، والسعال، وضيق الشعب الهوائية، وخصوصًا لدى الأطفال. 

يخفف الأعراض المؤلمة المرافقة لالتهاب المفاصل الروماتزيدي. تحسن صحة وسلامة أنسجة الدماغ، وهذا يحول دون الدماغ بالعديد من المشاكل والاضطرابات مثل: التوحد، والتشنجات، والزهايمر، والصرع. تقلل احتمالية تعرض الحامل للولادة المبكرة. 

ينظم معدل السكر في الدم، إذ تحول دون الارتفاع المفاجئ لمادة الإنسولين، وبالتالي فهي مفيدة جدًا لمرضى السكري.
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