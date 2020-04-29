مغني بنت الجيران يعتذر لعصام الحضري.. والأخير يرد عليه

وجه الفنان حسن شاكوش رساله الي عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر عبر الانستجرام





وقال حسن شاكوش ل عصام الحضري : " انت عارف انك حبيبي ونجم منتخب مصر ونجم العالم وماقدرش ازعلك وحسن شاكوش بيحبك وبيقولك كل سنه وانت طيب وقام بالغناء للحضري ".





ليرد عليه عصام الحضري قائلا : "شاكوش ياعم الناس كل سنه وانت طيب انا ماقدرش ازعل منك وانت عارفه العلاقة اللي دائما بقالها سنين وسنين واحنا اكتر ناس بتقف في صهرك وبعض الناس بتحب تحور وتوقع بين الناس ".





كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، حقيقة خلافه مع مانويل جوزيه عقب مغادرته الأهلي من أجل الاحتراف في سويسرا، وكواليس فشل الانتقال لـ أرسنال.