AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس يوضح موقف امتحانات طلاب الساعات المعتمدة بالكلية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:16 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن طلاب كلية الزارعة جميعا يتعلمون بنظام الساعات المعتمدة منوها بانه يوجد بعض الطلاب من الفرقة الثالثة تدرس مواد من الفرق النهائية.

وأضاف عميد كلية  خلال تصريحاته لصدي البلد ان جميع الطلاب الذين يدرسون من مواد الفرق النهائية سوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة أما بالنسبة لفرق النقل يتم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية سوف يعلن جميع التفاصيل الخاصة بها قبل 7مايو. 

وأكد جلال أن الدراسة سوف تتوقف عبر منصات التعلم الإلكتروني بكلية الزراعة  يوم الخميس ٣٠ أبريل مشيرا الي انه تم تحديد مصير طلاب الدراسات العليا وسوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية وهي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

بالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية نوعية عين شمس: سنحدد مصير شكل الامتحانات بالكلية خلال 48 ساعة

عميد تربية نوعية: أفضل الاكتفاء ببحث لطلاب الدراسات العليا.. لهذا السبب

عميد تربية عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب النقل

عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا تؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

عميد زراعة عين شمس: الاكتفاء بعمل بحث لطلاب فرق النقل بالكلية

عميد زراعة عين شمس: تأجيل امتحانات طلاب الدراسات العليا لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة

ترشيحاتنا

mbc تكشف مصير وقف برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل

للوقاية من عدوى كورونا.. احرص على هذه العادة قبل مغادرة المنزل مباشرة

فنان شهير ضربها بالكوباية وسر بكائها.. تصريحات جريئة لـ فريدة سيف النصر

صور تؤكد خبر حمل جيجي حديد في طفلها الأول من زين مالك

صور الأقمار الصناعية تكشف مكان وجود زعيم كوريا الشمالية.. "تفاصيل"

حسام حسن ينقلب على الأهلى ويغازل الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العقم والتواء العمود الفقري.. 3 تحذيرات هامة للرجال عند قيادة السيارة

بمكياج جذاب.. يارا تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الكنافة والقطايف قاسم مشترك على موائد المسلمين والأقباط في رمضان.. والكورونا أثرت على صناعته