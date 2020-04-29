عميد زراعة عين شمس يوضح موقف امتحانات طلاب الساعات المعتمدة بالكلية





وأضاف عميد كلية خلال تصريحاته لصدي البلد ان جميع الطلاب الذين يدرسون من مواد الفرق النهائية سوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة أما بالنسبة لفرق النقل يتم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية سوف يعلن جميع التفاصيل الخاصة بها قبل 7مايو.





وأكد جلال أن الدراسة سوف تتوقف عبر منصات التعلم الإلكتروني بكلية الزراعة يوم الخميس ٣٠ أبريل مشيرا الي انه تم تحديد مصير طلاب الدراسات العليا وسوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية وهي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.





كان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.





بالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن طلاب كلية الزارعة جميعا يتعلمون بنظام الساعات المعتمدة منوها بانه يوجد بعض الطلاب من الفرقة الثالثة تدرس مواد من الفرق النهائية.