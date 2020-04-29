شقيقته وراء الجريمة.. كشف غموض العثور على جثة عامل فى ترعة بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جثة رجل مقيد بالحبال عُثر عليها فى ترعة شرق المدينة، بعد أيام من ارتكاب الجريمة.

تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد مغربى سعيد " 50 عام- مقيم بمنطقة النحال"، و أن شقيقته نصره بمساعدة آخرين وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات حول الميراث بينهما.

و أثبتت التحريات، أن شقيقته استعانت بزوجها و 3 آخرين، وتم توثيق المجنى عليه بالحبال و التعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياه و إلقاء جثته فى ترعة الكلابية بجوار منطقة الشيخ يونس.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمة و شركائها فى الجريمة، و جارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه موثقًا بالحبال فى ترعة الكلابية.