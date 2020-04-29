لأصحاب الذاكرة الضعيفة.. شركات السيارات تطلق تقنية جديدة

يواجه الكثير من أصحاب الذاكرة الضعيفة العديد من المشاكل فى حياتهم اليومية، خاصةً أثناء قيادة السيارة، وهو الأمر الذى دفع مصممي كبرى شركات صناعة السيارات للبحث عن حلول فعالة لملاك السيارات





أصواتًا للتنبيه قبل النزول من السيارة وتعرض البيانات المطلوبة على شاشة رقمية أمام السائق. ومن هنا كان الطريق للكشف عن ميزة Seat Reminder أو نظام التذكير للمقعد الخلفي، والتى تصدر





وبدأت بعض الشركات في تتبع نفس الطريقة ولكن بشكل مختلف، من خلال عرض هذه البيانات على شاشة الهاتف الذكي، ومنها العملاق الكوري هيونداي.





وبالتالى أصبحت شركات السيارات تذكر قائد السيارة عند نسيان أي أغراض على المقعد الخلفي، ومن أهمها شيفروليه، وكاديلاك، هيونداي، كيا، نيسان وسوبارو.





جدير بالذكر أن هذه التقنية الجديدة تتوافر فى معظم السيارات، ولكن بشكل مختلف حيث تطلق عليها شركة جنرال موتورز Rear Seat Reminder، وفي هيونداي وكيا بمصطلح Rear Occupant Alert.