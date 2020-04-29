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أصل الحكاية

بدأ في شيكاغو احتجاجا على ساعات العمل.. قصة الاحتفال بعيد العمال

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:27 م
عيد العمال
عيد العمال
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عبدالله قدري
في الأول من مايو من كل عام، تحتفل دول العالم بعيد العمال، وتُقام له احتفالات عمالية واسعة، تصل إلى حد المسيرات الحاشدة في بعض الدول، وهو يوم عطلة رسمية في عدد كبير من دول العالم.

الاحتفال بعيد العمال له تاريخ طويل، بدأ مع الحركات الاشتراكية والتنظيمات الشيوعية التي قادت إضرابات ومظاهرات احتجاجا على أوضاع العمال، في ولاية شيكاغو الأمريكية بدأ كل شيء حين طالب العمال بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، وتكرر الطلب بعد ذلك في عدة ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا وتورنتو.

البداية

بداية عيد العمال كانت في 21 ابريل 1856 في استراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية شيكاغو.

وتحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع" ،نظم العمال في  ميدان هيماركت في شيكاغو إضرابا عماليا في الأول من مايو 1886 للمطالبة بتقليص ساعات العمل، حقق الإضراب نجاحا كبيرا، فتعطلت الحركة الاقتصادية في الولاية، فأغضب ذلك الشرطة التي ففتحت النار على المتظاهرين وقتلت عددًا منهم.

تخلل ذلك إلقاء مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة فاعتقلت الشرطة على إثر ذلك العديد من قادة العمال وحُكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة.

أصبحت أحداث هايما ماركت أصلا للاحتفال بعيد العمال في الاول من مايو، يحتذى به العمال في كل دول العالم، ويستلهمون منها روح النضال للمطالبة بحقوق العمال.


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