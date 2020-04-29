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اقتصاد

مجموعة الـ20 تدعو رواد الابتكار لإيجاد حلول للتحديات التنظيمية والإشرافية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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وكالات
أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية اليوم "هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني (TechSprint)، وذلك بهدف تحفيز المشاركين على إيجاد حلول تقنية يمكن من خلالها مواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية.

وتبعا لذلك، نشرت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية من خلال مركزه في سنغافورة، تحديات تنظيمية وإشرافية، داعية رواد الابتكار عالميًا لإيجاد حلول لهذه التحديات.

وتتضمن هذه التحديات التنظيمية والإشرافية رفع التقارير التنظيمية والتحليلات، وإجراء الرقابة والإشراف، حيث تم إعدادها بناءً على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي.

وتعتمد هذه المنافسة أسلوب الهاكاثون وهي تحظى بدعم هيئة النقد السنغافورية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنصة APIX، ومشروع "التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية (R2A)"

وتعليقًا على إطلاق المبادرة قال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي: "نترقب نحن ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، من المجتمع العالمي للتقنية المالية المساعدة على توظيف حلول تقنية للتحديات المالية التنظيمية والإشرافية الملحة من بينها دعم الإطارين التنظيمي والاشرافي لمواجهة جائحة كوفيد-19."

وأضاف: "إن من شأن مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني دعم جهود الجهات الإشرافية والتنظيمية في جني المنافع التقنية لضمان قدرة النظام المالي العالمي على مواصلة دعم الأسر والأعمال التجارية."
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