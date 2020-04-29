القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمحافظتي الجيزة والسويس .. ومعاونة أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

في محافظة الجيزة:

تعقيم مبنى ديوان المحافظة وعدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية

تطهير مواقف النقل الجماعي ومحطة السكك الحديدية والمترو وعدد من المدارس التعليمية

تطهير الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم





في محافظة السويس:

تطهير محطة السكك الحديدية والنقل الجماعى وأماكن الانتظار الخاصة بها وعدد من المدارس

تعقيم عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التي تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين









أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية باستكمال خطتها الشاملة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة الميادين والأماكن الحيوية بمختلف محافظات الجمهورية.









وانتشرت عربات التطهير والتعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة بمحافظة الجيزة لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائى، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.









وشملت أعمال التطهير والتعقيم مبنى ديوان المحافظة وعدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ومحطة السكك الحديدية ومحطة المترو وكوبرى عباس ومسجد الاستقامة ومستشفى الرمد وعدد من المدارس التعليمية، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية بمحافظة الجيزة والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.









وفى سياق متصل قام الجيش الثالث الميدانى بعمليات التطهير والتعقيم الوقائي بمحافظة السويس، وشملت أعمال التطهير والتعقيم محطة السكك الحديدية ومحطات النقل الجماعى وأماكن الانتظار الخاصة بها ، وعدد من المدارس بالإضافة إلى عدد من المرافق الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية والمتنزهات العامة التي تشهد تردد عدد كثيف من المواطنين عليها على مدار اليوم .







