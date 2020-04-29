AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعظيم سلام.. لافتات شكر وتأييد من أهالي بنها للجيش الأبيض في مواجهة كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:20 م
لافتات لدعم الجيش
لافتات لدعم الجيش الأبيض
Advertisements
إبراهيم الهوارى

شهد شارع فريد ندا أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بنها لافتات دعم وتأييد لتحية الجيش الأبيض امام مستشفيات بنها الجامعية.


وتضمنت اللافتات عبارات "شهادة تعظيم سلام للجيش الأبيض".. "أطباء وتمريض مصر المرابطين بالمستشفيات من أجلنا ومن أجل مصر" "تحية لمثلث الأمان الجيش والشرطة والقضاء وفي القلب الجيش الأبيض".


وأعلن المواطنون دعمهم لما يقدمه الأطقم الطبية والتمريض فى مستشفيات جامعة بنها بصفة عامة ومستشفيات العزل بصفة خاصة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.


من جانبه قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تخصيص مبني مستشفي الجراحة التابع للمستشفى الجامعى كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة والمرضى المتواجدين بمستشفيات بنها الجامعي والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


وقال السعيد إن تجهيز مبنى الجراحة كمستشفى عزل يأتى ضمن الخطط البديلة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة والجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا الى انه سوف يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعى.


وأكد رئيس جامعة بنها على ضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بقدر من المسئولية، مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا مايشبه الحرب الطبية، بطلها الأطقم الطبية والتمريض وشباب أعضاء هيئة التدريس والأساتذة باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذه الحرب.


واضاف ان مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، ومن هذا المنطلق فإن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي تجاه المجتمع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء في المحافظة والمحافظات المجاورة.


كان رئيس جامعة بنها أصدر قرار بتشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بالجامعة والمستشفيات برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتتولى اللجنة مهام متابعة الأداء الإداري للمستشفى الجامعي، والمشاركة في تفعيل دور كل من إدارة مكافحة العدوي وإدارة ضمان الجودة بما يساعد على تحسين ادائها بصورة مرضية، ومساندة إدارة المستشفى لاتخاذ القرارات الحاسمة لإدارة الأزمة، وعرض تقارير يومية على رئيس الجامعة بما يختص بمنظومة الاداء داخل المستشفيات والجامعة.


كما تتولى اللجنة المشاركة في توفير مكان للحالات المشتبهة من أعضاء الفريق الطبي والإداري بالمستشفى والجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق بين وزارة الصحة وإدارة المستشفى والمساعدة في توفير الدعم اللوجيستي والفني والتواصل مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال لدعم منظومة مكافحة العدوي داخل المستشفى والجامعة، وكذلك التواصل مع المستشفيات الجامعية الأخرى لتبادل الخبرات فيما بمواجهة المشاكل المشتركة.


وسوف تتولى اللجنة أيضا التنسيق بين الجهات التنفيذية ولجنة متابعة أزمة كورونا ووضع خارطة طريق تساعد الإدارة على تخطي الأزمة مؤكدا ان اللجنة سوف تنعقد بصفة مستمرة لحين زوال الأزمة.

تعظيم سلام.. لافتات شكر وتأييد من أهالي بنها للجيش الأبيض في مواجهة كورونا
تعظيم سلام.. لافتات شكر وتأييد من أهالي بنها للجيش الأبيض في مواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفيات بنها الجامعية

الخشت: اختيار أحد مستشفيات جامعة للقاهرة لعزل الأطقم الطبية والأساتذة والعاملين والطلاب

رغم اختيار مستشفى الشيخ زايد.. جامعة القاهرة تشكل لجنة عليا لتحديد مستشفى عزل للعاملين بها حال إصابتهم بـ كورونا

مستشفى بنها الجامعي: اقتصار الاستقبال على حالات الحوادث والطوارئ

توفير 50 ألف ماسك و1500 بدلة وقائية للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة بنها

جامعة أسيوط تعلن البدء رسميًا في تشغيل مستشفى الراجحي كمستشفى عزل

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام تضاف للأجر الأساسي أول يوليو

فايلر السبب.. أزمة كبرى تعرقل انتقال صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديو

خطة التعايش مع الفيروس.. الحكومة: 4 أسلحة جديدة لمواجهة خطر كورونا.. فيديو

بالأسماء..الأهلي يستقر على قائمة مبدئية للموسم الجديد

جمعيهم مصريون .. الصحة تعلن خروج 31 حالة من مستشفيات العزل

متجيش بفستان ولا جيبة.. كيف يتم إبلاغ النجمات في رامز مجنون رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

وزعوا فوانيس على مصابي كورونا.. أطباء مستشفى العزل بأدوار إنسانية وطبية

وصرف تعويضات لأصحابها.. إزالة 20 منزلا مخالفا على طريق محور راكتا الجديد بالبحيرة