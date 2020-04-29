تعظيم سلام.. لافتات شكر وتأييد من أهالي بنها للجيش الأبيض في مواجهة كورونا

شهد شارع فريد ندا أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بنها لافتات دعم وتأييد لتحية الجيش الأبيض امام مستشفيات بنها الجامعية.





وتضمنت اللافتات عبارات "شهادة تعظيم سلام للجيش الأبيض".. "أطباء وتمريض مصر المرابطين بالمستشفيات من أجلنا ومن أجل مصر" "تحية لمثلث الأمان الجيش والشرطة والقضاء وفي القلب الجيش الأبيض".





وأعلن المواطنون دعمهم لما يقدمه الأطقم الطبية والتمريض فى مستشفيات جامعة بنها بصفة عامة ومستشفيات العزل بصفة خاصة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.





من جانبه قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تخصيص مبني مستشفي الجراحة التابع للمستشفى الجامعى كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة والمرضى المتواجدين بمستشفيات بنها الجامعي والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وقال السعيد إن تجهيز مبنى الجراحة كمستشفى عزل يأتى ضمن الخطط البديلة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة والجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا الى انه سوف يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعى.





وأكد رئيس جامعة بنها على ضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بقدر من المسئولية، مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا مايشبه الحرب الطبية، بطلها الأطقم الطبية والتمريض وشباب أعضاء هيئة التدريس والأساتذة باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذه الحرب.





واضاف ان مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، ومن هذا المنطلق فإن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي تجاه المجتمع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء في المحافظة والمحافظات المجاورة.





كان رئيس جامعة بنها أصدر قرار بتشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بالجامعة والمستشفيات برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وتتولى اللجنة مهام متابعة الأداء الإداري للمستشفى الجامعي، والمشاركة في تفعيل دور كل من إدارة مكافحة العدوي وإدارة ضمان الجودة بما يساعد على تحسين ادائها بصورة مرضية، ومساندة إدارة المستشفى لاتخاذ القرارات الحاسمة لإدارة الأزمة، وعرض تقارير يومية على رئيس الجامعة بما يختص بمنظومة الاداء داخل المستشفيات والجامعة.





كما تتولى اللجنة المشاركة في توفير مكان للحالات المشتبهة من أعضاء الفريق الطبي والإداري بالمستشفى والجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق بين وزارة الصحة وإدارة المستشفى والمساعدة في توفير الدعم اللوجيستي والفني والتواصل مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال لدعم منظومة مكافحة العدوي داخل المستشفى والجامعة، وكذلك التواصل مع المستشفيات الجامعية الأخرى لتبادل الخبرات فيما بمواجهة المشاكل المشتركة.





وسوف تتولى اللجنة أيضا التنسيق بين الجهات التنفيذية ولجنة متابعة أزمة كورونا ووضع خارطة طريق تساعد الإدارة على تخطي الأزمة مؤكدا ان اللجنة سوف تنعقد بصفة مستمرة لحين زوال الأزمة.