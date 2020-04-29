هنخس في رمضان.. مشروب خارق تناوله مرتين بعد الإفطار لحرق الدهون

يحاول الكثير خسارة الوزن في شهر رمضان تحديدًا فهو فرصة هائلة لاتباع نظام غذائي صحي نظرًا لساعات الصيام الطويلة، كما أن هناك العديد من المشروبات التي تحرق الدهون بشكل فعال التي إذا تم تناولها بشكل يومي في رمضان بعد الإفطار ستساعدك في خسارة الوزن وحرق الدهون بشكل أكبر مع تقليل كميات الطعام وتناول أطعمة صحية سعراتها الحرارية أقل.





يمكنك تجربة مشروب القرفة بالشوفان الذي يعمل على حرق الدهون كما نصبح به موقع هيلث لاين، وأفضل طريقة لتناوله في رمضان يوميا هي شرب كوب مرة بعد الإفطار ومرة أخرى قبل النوم اي بعد السحور.



مكونات مشروب الدايت:



ملعقة نخالة الشوفان

كوب ماء دافئ



طريقة تحضير مشروب الدايت:

في كوب الماء الدافئ ضيفي عصير الليمونة مع العسل الأبيض والقرفة والشوفان وقلبي الخليط جيدًا حتى تمتزج كل المكونات معًا، ويتم تناوله يوميًا لمدة شهر على الريق، ومرة أخرى قبل النوم.



فوائد المشروب:

يعمل على سد الشهية وتقليل الإحساس بالجوع.

يساعد في تحسين عملية الهضم.

يعالج الإمساك.

يساعد في تليين المعدة.

يخلصك من آلام القولون والغازات.

عصير ليمونةملعقة عسل أبيضملعقة قرفة