برحلات من مصر وتركيا.. الأردن يحدد موعد إعادة الطلبة في الخارج

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، عن خطة لإعادة الطلبة في الخارج، اعتبارا من الخامس من شهر مايو.





ووفقا لوكالة "عمون" الإخبارية، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة ، إنه في اطار المتابعة الملكية الحثيثة لجهود المؤسسات الرسمية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتداعياته على مختلف القطاعات ترأس الملك اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.





واطلع الملك على خطة اعادة الطلبة والأردنيين من الخارج، وأكد ضرورة اعادتهم بكل أمان، وفق العضايلة.





ولفت العضايلة إلى أن تنفيذ الخطة سيبدأ بالخامس من آيار المقبل، بحيث يتم نقل 3049 أردنيا على مدى 3 أيام وستكون الرحلات من مصر وتركيا. وبين أن الدفعة الثانية ستكون بعد أسبوع من الرحلة الأولى، وسيتم الاعلان عنها الخميس.





وأشار إلى أن ولي العهد أكد ضرورة فحص القادمين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.





وأعلن الأردن، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 451 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين لقادمين من الخارج.





ووفقا للوكالة ذاتها، قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، إن لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا داخل الأردن، فيما تم تسجيل اصابتين لسائقين من جنسية عربية على الحدود.





وأضاف أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء، ليصبح عدد المرضى في المستشفيات 77 حالة.





وأشار "جابر" إلى أن الأرقام في الأردن قليلة وتم السيطرة على المرض، ولكن يجب عدم الاستهتار.