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محافظات

محلى إبشواى يصادر مواد بناء لمنع مخالفة وعربات طعام متجولة لم تلتزم بالإغلاق

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:01 م
مصادرة سيارات السلع
مصادرة سيارات السلع الغذائية المتجولة في الفيوم
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محمد الصاحى
 قام المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمحافظة الفيوم ، بجولة ميدانية بشوارع المدينة لمتابعة تطبيق قرارات حظر التجوال والغلق الكامل للمحلات، وذلك بحضور قول أمني من مركز شرطة ابشواى بقيادة النقيب محمد مدين.

وأسفرت الجولة عن مصادرة طوب بلوك ابيض ومواد بناء معدة ومجهزة للبناء المخالف بمدينة ابشواى والتنبيه بعدم محاولة مخالفة القوانين والبناء بدون ترخيص، ورفع إشغالات وعوائق طريق وكذلك إغلاق عربات طعام متجولة غير ملتزمون بقرارات الغلق وكذلك فروشات فاكهة وخضروات.

وشدد رئيس المركز علي رفع وإزالة خيم وتندات مخالفة بالطريق العام يستخدمها البائعون بما يعوق الطريق ، ومتابعة استكمال أعمال التطوير بالنصب التذكاري والميدان بالإضافة لاستكمال السياج التجميلي بالجزيرة الوسطي ، ووجه بالتأكيد على اللحامات والدهانات والحفاظ على الشكل العام.
محلى إبشواى يصادر مواد بناء لمنع مخالفة وعربات طعام متجولة لم تلتزم بالإغلاق
محلى إبشواى يصادر مواد بناء لمنع مخالفة وعربات طعام متجولة لم تلتزم بالإغلاق
محلى إبشواى يصادر مواد بناء لمنع مخالفة وعربات طعام متجولة لم تلتزم بالإغلاق
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