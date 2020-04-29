محلى إبشواى يصادر مواد بناء لمنع مخالفة وعربات طعام متجولة لم تلتزم بالإغلاق

قام المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمحافظة الفيوم ، بجولة ميدانية بشوارع المدينة لمتابعة تطبيق قرارات حظر التجوال والغلق الكامل للمحلات، وذلك بحضور قول أمني من مركز شرطة ابشواى بقيادة النقيب محمد مدين.





وأسفرت الجولة عن مصادرة طوب بلوك ابيض ومواد بناء معدة ومجهزة للبناء المخالف بمدينة ابشواى والتنبيه بعدم محاولة مخالفة القوانين والبناء بدون ترخيص، ورفع إشغالات وعوائق طريق وكذلك إغلاق عربات طعام متجولة غير ملتزمون بقرارات الغلق وكذلك فروشات فاكهة وخضروات.



