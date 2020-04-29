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فن

آخر ظهور لـ أحمد العوضي من مسلسل الاختيار.. وإحدى متابعيه: ماما بتدعي عليك

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:21 م
احمد العوضى
احمد العوضى
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مريم عزت
نشر الفنان احمد العوضى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له من كواليس مسلسل الاختيار. 
ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه، وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات ما بين "احنا زعلانين منك اوى.. وماما بتدعى عليك"، "انا كرهت الينسون والمتذكرون"، "ممثل جامد جدا".

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وعن العمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابي هشام عشماوي.

وحقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الارهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.

والمسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".

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