يقلد علامة تجارية شهيرة للشيكولاته.. ضبط مخزن بداخله سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم





تحركت حملة تموينية مكبرة اليوم برئاسة المهندس هشام سعيد ، مدير إدارة التجارة الداخلية والمفتشين ياسر إبراهيم وعاطف وحيد واحمد ابوغرب ومحمد أنور و رائد حرب ومحمد موسي و محمد عبد الفتاح ومحمود قرنى ، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهيه الصلاحيه بمحل بقاله بناحية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وتم ضبط عدد "91 " زجاجة مياه غازية سعه 2 لتر منتهية الصلاحية و عدد "13" علبه كيك بكل علبه 12 قطعه منتهية الصلاحية .





يأتتى هذا بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم ، بتكثيف الحملات التموينية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،







