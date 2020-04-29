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محافظات

يقلد علامة تجارية شهيرة للشيكولاته.. ضبط مخزن بداخله سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:32 م
السلع المقلدة بالفيوم
السلع المقلدة بالفيوم
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نبيل ابو السعود

تحركت حملة تموينية  مكبرة اليوم برئاسة المهندس هشام سعيد ، مدير إدارة التجارة الداخلية والمفتشين ياسر إبراهيم وعاطف وحيد واحمد ابوغرب ومحمد أنور و رائد حرب ومحمد موسي و محمد عبد الفتاح ومحمود قرنى ، حيث تم ضبط سلع غذائية منتهيه الصلاحيه بمحل بقاله بناحية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وتم ضبط عدد "91 " زجاجة مياه غازية سعه 2 لتر منتهية الصلاحية و عدد "13"  علبه كيك بكل علبه 12 قطعه منتهية الصلاحية . 

يأتتى هذا بناء على توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم ، بتكثيف الحملات التموينية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، 


كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بطريق بني صالح يقوم بتقليد علامه تجارية لنوع من الشيكولاته وتم ضبط "180" علبه شيكولاته بكل علبه 24 قطعة تقليد شيكولاته نانسي وتم تحرير المحاضر اللازمة ، وجاري العرض علي النيابة العامة .
يقلد علامة تجارية شهيرة للشيكولاته.. ضبط مخزن بداخله سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم
يقلد علامة تجارية شهيرة للشيكولاته.. ضبط مخزن بداخله سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم
يقلد علامة تجارية شهيرة للشيكولاته.. ضبط مخزن بداخله سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم
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