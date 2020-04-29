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بين الناس

زحام وتكدس السيارات في شوارع القناطر الخيرية.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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منار نور- أشرف العمدة- صلاح مهدي
شهدت منطقه القناطر الخيرية تكدسًا للسيارات وأصيبت الشوارع الرئيسية في المنطقة بحالة من الشلل المروري قبل دقائق من أذان المغرب . 

ورصدت عدسة صدي البلد حركة المرور في القناطر الخيرية قبل اذان المغرب. 

كان مجلس الوزراء، استعرض تفاصيل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه أزمة الفيروس.

وتقوم الخطة، التي أعدتها وزارة الصحة والسكان، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا والتصرف في ضوء تلك النتائج.
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