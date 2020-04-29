زحام وتكدس السيارات في شوارع القناطر الخيرية.. فيديو

شهدت منطقه القناطر الخيرية تكدسًا للسيارات وأصيبت الشوارع الرئيسية في المنطقة بحالة من الشلل المروري قبل دقائق من أذان المغرب .





ورصدت عدسة صدي البلد حركة المرور في القناطر الخيرية قبل اذان المغرب.





كان مجلس الوزراء، استعرض تفاصيل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي ستستغرقه أزمة الفيروس.



