600 مليون ريال.. مبادرة البنوك السعودية لدعم مكافحة فيروس كورونا

ثمن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال.





واكد أن البنوك السعودية تعهدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء كورونا؛ وذلك استشعارًا منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.





وأشار الخليفي إلى أن هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا بالتبرع بمبلغ يزيد عن 160 مليون ريال.





وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يأتي ذلك إيمانًا منها بواجبها الوطني تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة.